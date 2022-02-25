Экс-президент «Спартака» — о «Зените»: за такой футбол не стыдно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями об игре петербургского «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса», передает «Чемпионат.com».

Поединок завершился нулевой ничьей. Однако такого результата не хватило подопечным Сергея Семака, чтобы выйти в следующую стадию еврокубка — в первом матче испанская команда одержала победу со счетом 3:2 и прошла в 1/8 по сумме двух встреч.

«Мне игра «Зенита» очень понравилась. На сегодняшний день — это самая сильная команда чемпионата. Будь не турецкий судья, а любой другой — можно было бы искать заговор. Наступить-то Ерохин наступил, но, конечно, эпизод никакого влияния на забитый мяч не имел. Нарушение было — в итоге отменили.

Мяч облизывал штанги и перекладины «Бетиса». К сожалению, не хватило везения. Мое мнение: сыграли отлично. За такой футбол не стыдно», — заявил Червиченко.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол из-за нарушения Александра Ерохина, который наступил на ногу своему сопернику.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».