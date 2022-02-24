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Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в разделке на молодежном ЧМ

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Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира среди молодежи, который проходит в норвежском Лигне. Россиянка стала третьей в гонке.

«Сумасшедшая гонка. Здесь очень сложная трасса, мне было трудно после Олимпиады. Несмотря на то, что я не так хорошо бегаю классическим стилем, сегодня сделала все по максимуму. Я очень довольна результатом», — рассказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Молодежный чемпионат мира проходит в норвежском Линге с 22 по 27 февраля.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она бежала на последнем этапе и принесла победу национальной команде.

Степанова — самая молодая чемпионка в истории лыжных гонок на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Степанова предложила поставить на победу России в эстафете на молодежном ЧМ.

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