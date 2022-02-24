Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE

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15:26
Моа Ханссон из сборной Швеции занимает первую строчку после прохождения трех километров!
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14:58
Первой из россиянок на дистанцию отправится Алена Баранова, старт Вероники Степановой запланирован на 15:30 мск. Всего сегодня будут соревноваться 65 спортсменок.
14:50
От России сегодня выступят Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода и Вероника Степанова.
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