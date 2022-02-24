Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минтранс предложил вывезти застрявших авиапассажиров с юга России на поездах и... 15:38
ДНР: военных России в регионе нет 15:32
Парламент Латвии принял заявление в поддержку Украины, призвав ввести санкции против... 15:29
Басурин: из-за обстрелов ВСУ ранено восемь мирных жителей ДНР, один погиб 15:29
«Тольяттиазот» приостановил транзит аммиака через Украину 15:24
Эрдоган выразил поддержку Украине 15:21
Премьер Джонсон заявил, что Британия и ее союзники введут масштабные санкции против России 15:18
В Киевской области разбился военный самолет 15:18
В Кремле рассказали, как будут определяться сроки спецоперации России 15:15
На Украине возбудили уголовное дело из-за специальной военной операции России 15:08
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
На юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужской и женский спринты. Среди участников — олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете россиянка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:35

Анна Перант финиширует первой в гонке. Наполним, что канадка стартовала четвертой.

close
100%
15:31

Вероника Степанова на дистанции!

close
100%
15:28

Ясмин Кахара из Финляндии вырывается на лидирующую позицию!

close
100%
15:26

Моа Ханссон из сборной Швеции занимает первую строчку после прохождения трех километров!

close
100%
15:22

Алена Баранова убежала в гонку! Желаем удачи российской лыжнице!

15:17

Пока лишь одной спортсменке удалось выбежать из десяти минут на первой трешке.

close
100%
15:13

Канадка Пэрант лидирует после первой контрольной отметки в 3 км.

close
100%
15:09

На дистанции уже 19 участниц.

close
100%
15:02

Гонка началась! Поехали!

14:58

Первой из россиянок на дистанцию отправится Алена Баранова, старт Вероники Степановой запланирован на 15:30 мск. Всего сегодня будут соревноваться 65 спортсменок.

14:50

От России сегодня выступят Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода и Вероника Степанова.

14:40

На чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам пройдут соревнования в спринте, где примет участие олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE
Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
«Давайте сядем и решим свою судьбу навсегда». Лукашенко призвал Москву и Киев провести переговоры
Лукашенко сообщил, что вопрос признания ДНР и ЛНР стоит в повестке
Закрытое небо и очереди на границе. Что происходит на Украине и юге России
Росавиация приостановила полеты в южные аэропорты РФ
ФСБ: украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией
Генсек НАТО заявил, что альянс не направит войска на Украину
На Украине заявили, что запаса продуктов в магазинах хватит на 15-20 дней
Песков ответил на вопрос о сроках окончания военной операции в Донбассе
Новости и материалы
Минтранс предложил вывезти застрявших авиапассажиров с юга России на поездах и автобусах
ДНР: военных России в регионе нет
Парламент Латвии принял заявление в поддержку Украины, призвав ввести санкции против РФ
Басурин: из-за обстрелов ВСУ ранено восемь мирных жителей ДНР, один погиб
«Тольяттиазот» приостановил транзит аммиака через Украину
Эрдоган выразил поддержку Украине
Премьер Джонсон заявил, что Британия и ее союзники введут масштабные санкции против России
В Киевской области разбился военный самолет
В Кремле рассказали, как будут определяться сроки спецоперации России
На Украине возбудили уголовное дело из-за специальной военной операции России
В Госдуме рассчитывают на избавление Украины от неонацистов
Экс-депутата отправили в СИЗО за убийство бывшей жены
Актера Невзорова похоронили недалеко от могил Успенского и Руслановой
Эксперт по даркнету Бахтадзе-Карнаухов: сайт Минобороны Украины перешел под контроль США
Принц Гарри подал в суд на британское СМИ
Siri сменит голос в новой версии iOS
Губернатор Брянской области заявил, что на границе с Украиной произошла стрельба
Volkswagen прекратил прием заказов на седан Passat в России
Все новости
«Во имя всего человечества, верните свои войска обратно в Россию»
Генсек ООН Гутерриш призвал Путина к немедленному прекращению конфликта на Украине
Что говорил главный украинский оппозиционер за несколько часов до военной операции России
Экс-кандидат в президенты Украины считает, что в Киеве были рады признанию Россией ЛНР и ДНР
АПЛ по прозвищу «Хиросима»: как запертые при пожаре подводники выживали 23 дня
50 лет назад при пожаре на первом атомном ракетоносце К-19 погибли 30 подводников
«Мертвые души»: история пропажи и уничтожения второго тома
Литературовед рассказала о странностях при обыске комнаты Гоголя после его смерти
Третий раз за месяц: в США обновили дату «нападения» России
Newsweek: Белый дом предупредил Зеленского о вторжении России в течение 48 часов
«Зеленского могут подтолкнуть к приказу о наступлении»
Пушилин призвал ВСУ добровольно покинуть территорию ДНР
Огромные очереди и пробки, бомбоубежище в метро: что сегодня происходит в городах Украины
На работу особых зон потратили 240 млн рублей. Эффект от них почти не виден
Счетная палата признала неэффективной работу особых экономических зон
Все санкции, которые ввели против России и Донбасса
Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»
«Конфликт не исчерпан». Что говорили Россия и Украина в ООН
Небензя: Россия не будет «либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня
«Если снимать в TikTok по фану, результатов не будет — это работа»: интервью с Mia Boyka
Mia Boyka — о хитах, TikTok, Некоглае и женственности
В Лондоне пригрозили повторить Крымскую войну. Минобороны РФ призвало лучше учить историю
В Минобороны назвали заявления британского министра о Крымской войне «мифологией»
«Буду делать это с сожалением». Президент Польши — о туристической блокаде для россиян
В Польше и Латвии предложили санкции, блокирующие россиянам возможность путешествий
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть