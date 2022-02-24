Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE

На юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужской и женский спринты. Среди участников — олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете россиянка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.