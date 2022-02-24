Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Латвии обяжут рижское «Динамо» выйти из КХЛ 09:05
Басурин призвал украинских военных сложить оружие 08:58
Генштаб Украины сообщил об ударах по военным объектам и аэродромам страны с 5... 08:57
Сирены гражданской обороны начали звучать в Киеве 08:52
Шольц потребовал от России немедленно прекратить военную операцию в Донбассе 08:49
Овечкин: мне больше не 19 лет, очевидно, что игра меняется 08:47
Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении 08:39
В Киеве в результате взрыва на Васильковской улице повреждены жилые здания 08:31
Росавиация приостановила работу аэропортов на юге России 08:28
CNN: США и их союзники намерены ввести полномасштабные санкции против России... 08:18
Бесплатная ставка 2000 р.

«Тампа» обыграла «Эдмонтон» благодаря шайбе Кучерова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Paul Sancya/AP

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брэйдон Пойнт, Корри Перри и россиянин Никита Кучеров (пустые ворота). За «Эдмонтон» забили Коннор Макдэвид (дубль) и Зак Хайман.

Таким образом, после 51 сыгранного матча «Эдмонтон» располагается на восьмой строчке в Западной конференции НХЛ, имея в активе 59 очков. «Тампа» занимает третье место на Востоке, набрав 72 балла в 50 встречах.

27 февраля «Лайтнинг» в гостях проведут встречу против «Нэшвилл Предаторс». 26 февраля «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему в нынешнем сезоне он стал отдавать больше голевых передач.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть