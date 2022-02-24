«Тампа» обыграла «Эдмонтон» благодаря шайбе Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брэйдон Пойнт, Корри Перри и россиянин Никита Кучеров (пустые ворота). За «Эдмонтон» забили Коннор Макдэвид (дубль) и Зак Хайман.

Таким образом, после 51 сыгранного матча «Эдмонтон» располагается на восьмой строчке в Западной конференции НХЛ, имея в активе 59 очков. «Тампа» занимает третье место на Востоке, набрав 72 балла в 50 встречах.

27 февраля «Лайтнинг» в гостях проведут встречу против «Нэшвилл Предаторс». 26 февраля «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».

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