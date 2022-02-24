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Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ

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Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу текущего сезона установил уникальный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает NBC Sports.

36-летний россиянин первым за всю истории лиги стал хоккеистом, который в 16 сезонах забрасывал не менее 30 шайб за одну команду.

В недавнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:1) нападающий оформил дубль, достигнув отметки в 31 шайбу в сезоне.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях в ночь на 26 февраля. Соперником будет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

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Хоккей. НХЛ
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