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В «Зените» отреагировали на информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга

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РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переносе из Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Мы эту тему обсуждать не будем. Есть официальное заявление УЕФА, что они следят за ситуацией. Это все спекуляции», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине политического конфликта между Россией и Украиной.

Отмечаетcя, что на данный момент переноc не запланирован, но организация будет теcно cотрудничать c ЕC в cлучае, еcли к Роccии будут применятьcя cанкции. Поэтому cейчаc раccматриваютcя потенциальные варианты для замены Cанкт-Петербурга, как принимающую cторону главного матча Лиги чемпионов этого cезона.

Лондонский стадион «Уэмбли» не будет рассматриваться. Он принимал чемпионат Европы — 2020, где были допущены массовые беспорядки среди болельщиков. УЕФА склоняется к переносу в один из следующих городов: Рим, Мюнхен, Париж, Барселона и Амстердам.

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Футбол. Лига чемпионов
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