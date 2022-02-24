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«Я под санкциями с 2014 года, куда больше?»: Журова о внесении в санкционный список ЕС

Журова отреагировала на внесение в санкционный список Европейского союза

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о том, что попала в санкционный список Европейского союза за голосование в поддержку независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР).

«Куда еще больше санкций? Я под санкциями с 2014 года. Может, они просто забыли? Видимо, совсем не анализируют списки, если ввели против меня те же санкции, что были раньше.

Я не въезжаю в ЕС, у меня никогда не было счетов, бизнеса и недвижимости за рубежом, арестовывать нечего.

На мою жизнь санкции никак не повлияли. Я даже в ПАСЕ ездила работать, посещала спортивные мероприятия в Лозанне. Когда вводят санкции, хотят, чтобы был какой-то эффект. Это не сработало со мной», — приводит слова депутата Sport24.

Ранее сообщалось, что ЕС из-за признания Россией ЛНР и ДНР ввел санкции против российских депутатов.

Среди них есть ряд деятелей спорта: Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин, Николай Валуев, Ирина Роднина, Сергей Чепиков, Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов и Артур Таймазов.

Отметим, что Владислав Третьяк избежал ограничений со стороны ЕС, так как не принимал участия в голосовании по обращению к президенту с просьбой признать республики.

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