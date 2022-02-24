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Овечкин вручил главному тренеру «Вашингтона» клюшку из серебра

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Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со всей командой поздравили главного тренера Питера Лавиолетта с 700-й победой в его тренерской карьере. Хоккеисты подарили тренеру памятную клюшку из серебра. Об этом сообщает Twitter команды.

15 февраля, когда столичный клуб обыграл его прежнюю команду «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1, американский специалист стал десятым тренером в истории, которому удалось отметить подобный юбилей.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях в ночь на 26 февраля. Соперником будет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

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Хоккей. НХЛ
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