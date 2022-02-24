Овечкин вручил главному тренеру «Вашингтона» клюшку из серебра

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со всей командой поздравили главного тренера Питера Лавиолетта с 700-й победой в его тренерской карьере. Хоккеисты подарили тренеру памятную клюшку из серебра. Об этом сообщает Twitter команды.

The boys took time to recognize Lavi for his 700th career win this morning before practice#ALLCAPS pic.twitter.com/andpbLLo6M — Washington Capitals (@Capitals) February 23, 2022

15 февраля, когда столичный клуб обыграл его прежнюю команду «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1, американский специалист стал десятым тренером в истории, которому удалось отметить подобный юбилей.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях в ночь на 26 февраля. Соперником будет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).