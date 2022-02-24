Овечкин ответил на вопрос о самом любимом голе в карьере

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

«Каждое очко, каждый гол — мой любимый. Любой гол дается с трудом, поэтому я ценю каждый из них», — цитирует форварда The Wall Street Journal.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что в США Овечкина назвали главным претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ.