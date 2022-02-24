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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Российский и американский бойцы обменялись флагами после боя

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Maxim Shemetov/Reuters

После окончания боя между россиянином Константином Ерохиным и американцем Робертом Морроу на турнире лиги кулачных боев Hardcore FC спортсмены обменялись флагами своих стран по инициативе представителя США. Об этом сообщает Sport24.

Морроу проиграл техническим нокаутом.

«Я люблю Россию. Нам нужно воевать здесь (в октагоне), а не там (за его пределами). Я люблю вас. Я люблю борщ!» — сказал американец.

«Все наши противостояния должны решаться именно в октагоне. Никакой войны не должно быть между нашими странами», — ответил Ерохин.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда российских компаний. В этот список вошла государственная корпорация развития ВЭБ, которая является спонсором футбольного клуба ЦСКА.

ВЭБ стал спонсором ЦСКА в 2019 году. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба. ВЭБ спас ЦСКА от экономического кризиса, переведя многомиллионный долг за строительство стадиона в акции.

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