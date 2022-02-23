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Жулин: США предлагали РФ аналог мельдония, но после отказа они ввели его в список запрещенных

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский тренер Александр Жулин заявил, что американцы пытались продать в Россию дорогостоящий аналог мельдония. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я слышал, что американцы предлагали нам аналог мельдония, который стоил в четыре раза больше. Но русские сказали, что у них есть свой, латвийский аналог. И как только мы это сделали, где-то через месяц-два они обнаружили, что он не выводится из организма и быстренько его ввели в самую сложную, четвертую категорию, куда введены очень серьезные стероиды, препараты», — сказал Жулин.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте испанской фигуристки Лауры Баркеро.

Напомним, что во время Олимпийских игр – 2022 появилась информация о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

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Олимпиада 2020
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