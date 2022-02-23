Губерниев о допинге испанской фигуристки на ОИ-2022: ее нужно дисквалифицировать

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте испанской фигуристки Лауры Баркеро. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Испанка взяла этот крем у Терезы Йохауг. Если этот препарат был запрещен, то, конечно, нужно дисквалифицировать эту фигуристку!» — сказал Губерниев.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Клостебол включен в список анаболических андрогенных стероидов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Испанское издание Marca сообщает, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм через крем. Испанка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

Дело Баркеро передадут в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх-2022 Лаура Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11-е место.

Ранее журналист Владимир Познер прокомментировал намерение США предоставить вид на жительство лицам, которые поделятся информацией о допинге у российских спортсменов.