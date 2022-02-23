Спортивный врач оценил шансы хоккеиста Амирова вернуться в спорт

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал информацию о том, что у задрафтованного «Торонто Мэйпл Лифз» хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Опухоль мозга — это уже очень серьезно. Обычно начинается все с нарушения зрения и двигательной системы. Нужно срочно делать операцию, это единственный выход. Ему всего 20 лет, он еще молодой. Если недавно нашли и сделают операцию, он сможет вернуться в спорт», — сказал доктор Лю.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года.

Ранее агент Родиона Амирова Дэн Мильштейн прокомментировал состояние своего клиента.