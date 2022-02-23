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Немецкого теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение на турнире

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Немецкого теннисиста Александра Зверева отстранили от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает Twitter ATP.

«Из-за неспортивного поведения по окончании парного матча Александр Зверев был дисквалифицирован с турнира в Акапулько», — говорится в сообщении.

24-летний немец выступал на турнире с бразильцем Марсело Мело. В 1/8 финала пара уступила финну Харри Хелиовааре и британцу Ллойду Гласспулу со счетом 2:6, 6:4, 6:10.

По окончании встречи Зверев подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой.

Зверев — чемпион Олимпийских игр — 2022 в Токио в одиночном разряде. Он побеждал в 19-ти турнирах ATP. В рейтинге ассоциации он занимает третью позицию, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и россиянину Даниилу Медведеву.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно Даниилу Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира.

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