«Вербовать стукачей — унизительно»: Колосков — о законопроекте США

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение о внесении в Конгресс США законопроекта о предоставлении статуса постоянного проживания в стране осведомителям о допинге из России.

Автором законопроекта является представитель демократической партии Стив Коэн. Данную идею одобрило Американское антидопинговое агентство (USADA).

«США — серьезная держава во всех сферах. Для них недостойно заниматься такого рода вещами. Что это за позиция сверхдержавы — вербовать стукачей? Это унизительно. Еще и на Конгрессе это обсуждать. Абсурд» — цитирует Колоскова РИА «Новости».

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее сообщалось, что испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине.