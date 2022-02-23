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Занимающий последнее место в РПЛ клуб назначил нового главного тренера

«Химки» объявили о назначении Юрана новым главным тренером

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Новым главным тренером подмосковных «Химок» назначен российский специалист Сергей Юран. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Юран подписал контракт с клубом и присоединился к нему в Турции.

52-летний наставник дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), в 2020-м — завоевать туда путевку.

Предыдущим местом работы специалиста был «СКА-Хабаровск», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Юран тренировал дальневосточный клуб с октября 2020 года.

В подмосковной команде Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Химки» после 18 туров занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче команда сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 26 февраля. Начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник столичного ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат». Футболист выступал за армейцев с 2011 года.

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Футбол. Чемпионат России
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