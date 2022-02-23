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Экономист предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Минфина США

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экономист Алексей Киричек предположил, как московский ЦСКА может выйти из санкционного списка Министерства финансов США.

«Сейчас армейцам надо думать, что делать, если они вдруг попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В таком случае последствия будут более серьезные. Уже задумался бы об этом на их месте.

Необходимо минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с «ВЭБ» на другую компанию позволит выйти из-под санкционного списка.

Главное, что клуб будет по прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — приводит слова экономиста «Чемпионат.com».

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца Жана-Филиппа Гбамена.

Ранее Алексей Киричек рассказал, что повлекут за собой для ЦСКА санкции Министерства финансов США.

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