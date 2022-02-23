Экономист предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Минфина США

Экономист Алексей Киричек предположил, как московский ЦСКА может выйти из санкционного списка Министерства финансов США.

«Сейчас армейцам надо думать, что делать, если они вдруг попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В таком случае последствия будут более серьезные. Уже задумался бы об этом на их месте.

Необходимо минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с «ВЭБ» на другую компанию позволит выйти из-под санкционного списка.

Главное, что клуб будет по прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — приводит слова экономиста «Чемпионат.com».

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца Жана-Филиппа Гбамена.

Ранее Алексей Киричек рассказал, что повлекут за собой для ЦСКА санкции Министерства финансов США.