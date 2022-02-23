Рублев рассказал, будет ли он постоянно выступать в паре с украинским теннисистом

Андрей Рублев рассказал, готов ли продолжать выступления в парном разряде после совместной победы в парном турнире с украинским теннисистом Денисом Молчановым.

«Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире. Это физически истощает. После пары тяжело выходить против физически сильных ребят», — передает слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Рублев в паре с украинским теннисистом Денисом Молчановым стал победителем турнира в Марселе. В финальном матче они обыграли японско-южноафриканскую пару Бен Маклахлан / Равен Класен. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

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