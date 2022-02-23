Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В США хотят предоставлять вид на жительство людям, сообщающим о допинге... 07:05
Эксперт Федонина назвала главные ошибки россиян при изучении английского языка 07:02
Почти каждый работодатель разрешает алкоголь на корпоративах 07:01
Россиянам рассказали, в каких городах сложнее всего выбирать отели 07:00
Посол РФ Антонов: от санкций Запада пострадают граждане США 06:55
Зеленский предложил бизнесменам инвестировать в фонд помощи армии Украины 06:52
Игрок «Манчестер Сити» Зинченко: никто никогда не сможет присвоить Украину 06:41
Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружения 06:38
Украинский премьер-министр Шмыгаль заявил о невозможности выполнения требований... 06:36
Экс-глава СБР объяснил, в чем тренерам по биатлону нужно брать пример... 06:23
Бесплатная ставка 2000 р.

Рублев рассказал, будет ли он постоянно выступать в паре с украинским теннисистом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergio Perez/Reuters

Андрей Рублев рассказал, готов ли продолжать выступления в парном разряде после совместной победы в парном турнире с украинским теннисистом Денисом Молчановым.

«Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире. Это физически истощает. После пары тяжело выходить против физически сильных ребят», — передает слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Рублев в паре с украинским теннисистом Денисом Молчановым стал победителем турнира в Марселе. В финальном матче они обыграли японско-южноафриканскую пару Бен Маклахлан / Равен Класен. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на это российский и украинский фристайлисты поздравили друг друга с завоеванием олимпийских наград.

Ранее российский фристайлист Иван Буров рассказал о своем отношении к тому, какой общественный резонанс вызвали его объятия с украинским спортсменом Александром Абраменко.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть