Лайшев о причине выпадов Савченко в адрес Тутберидзе: нужно найти крайнего

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова олимпийской чемпионки Алены Савченко о страданиях детей, которые занимаются под руководством Тутберидзе.

«Ерунда полная! Знаю Этери Георгиевну как прекрасного педагога и личность, который все свое личное время отдает работе и воспитанию девочек, поэтому, соответственно, имеет право с них требовать. Жесткие методы? Полная глупость. Все происходит на моих глазах, я ее хорошо знаю, с нее еще пример надо брать. Причина таких слов Савченко? Нужно найти крайнего, даже Бах снимает с себя ответственность своими словами», — передает слова Лайшева Sport24.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя разговор Тутберидзе с Валиевой, который произошел после произвольной программы на Играх в Пекине, заявил, что не понимает, «как можно быть настолько холодным по отношению к этой девочке».

Позже олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко раскритиковала Тутберидзе за жесткость к детям. По ее словам, работая в подобном формате, специалисты наносят вред психическому здоровью спортсменов.

Ранее Валентин Писеев прокомментировал обсуждение отношений тренера Этери Тутберидзе с ее ученицей, олимпийской чемпионкой Пекина в командном первенстве Камилой Валиевой.