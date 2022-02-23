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Туктамышева рассказала о своих чувствах после пропуска ОИ

Туктамышева о чувствах из-за пропуска ОИ: есть опыт, поэтому не так все плохо

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отреагировала на то, что ей пришлось пропустить Олимпийские игры в Пекине.

«Разочарование всегда остается, так как я была первая запасная. Еще чуть-чуть — и как будто бы можно было бы поехать. Не первый раз я пропускаю Олимпиаду. Есть опыт, поэтому не так все плохо», — сказала Туктамышева YouTube-каналу «Редакция».

На Олимпийских играх в Пекине сборную России в женском одиночном катании представляли Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Российским фигуристкам удалось завоевать сразу две олимпийские медали: Щербакова стала победителем, Трусова – второй. Валиева расположилась на четвертой позиции, хотя лидировала после короткой программы. Она не смогла справиться с эмоциями после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Также в ее активе есть золотая медаль за выступления в командном турнире.

Всего российские фигуристы на Играх в Пекине завоевали шесть медалей.

Ранее Елена Родионова высказалась на тему возможного поднятия возрастного ценза в фигурном катании и рассказала, чем это может обернуться.

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