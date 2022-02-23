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Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает неизбежным то, что Даниил Медведев возглавит мировой рейтинг теннисистов.

«Даня может возглавить мировой рейтинг в ближайшие дни. Для этого нужно, чтобы он выиграл турнир в Акапулько. Я уверен, что Медведеву это по силам. Но даже если он не станет лучшим прямо сейчас, расстраиваться не стоит. Рано или поздно Даниил все равно будет первой ракеткой мира, это неизбежно», — приводит слова Тарпищева Betonmobile.

5 декабря в составе сборной России Медведев стал обладателем Кубка Дэвиса. В финале россияне обыграли представителей Хорватии. В заключительном поединке Даниил Медведев обыграл своего хорватского соперника – Марио Чилича (7:6, 6:2).

30 января Медведев имел шанс стать первой ракеткой мира, но в финальной встрече Australian Open потерпел поражение от Рафаэля Надаля.

На данный момент первую строчку рейтинга лучших теннисистов по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает сербский теннисист Новак Джокович. На второй позиции располагается Даниил Медведев. Он отстает от серба на 1240 очков.

Ранее Джокович заявил, что готов первым поздравить Медведева, когда он станет первой ракеткой мира.

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