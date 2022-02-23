Спонсор ЦСКА отреагировал на введение против него санкций со стороны США

Госкорпорация ВЭБ, которая является владельцем ¾ части акций футбольного ЦСКА, отреагировала на решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении компании.

«ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии – способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — цитирует пресс-службу ВЭБ ТАСС.

Напомним, что Министерство финансов США запретило ВЭБ вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией.

ВЭБ стал спонсором ЦСКА в 2019 году. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба. ВЭБ спас ЦСКА от экономического кризиса, переведя многомиллионный долг за строительство стадиона в акции.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Следующий матч подопечные Алексея Березуцкого проведут 26 февраля против «Спартака». Отставание красно-синих от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», составляет 8 очков.