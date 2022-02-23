Гребенкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена

Бывшая фигуристка Анастасия Гребенкина прокомментировала допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине, который прошел с участием российской спортсменки Камилы Валиевой.

«Виноваты очень многие люди. Виновата система и люди, которые придумали эту систему. Виноваты те, кто не уследил, почему не пришел этот тест вовремя. Виноваты те, кто устроил девочке этот ужас именно на Олимпиаде. Мне бы хотелось, чтобы она была отомщена», — сказала Гребенкина YouTube-каналу «Редакция».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. В личных соревнованиях она заняла лишь четвертое место, пропустив вперед себя японскую фигуристку, а также двух россиянок – Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее Ирина Слуцкая высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.