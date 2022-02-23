Большунов дал совет отечественным биатлонистам

Российский лыжник Александр Большунов в подкасте «Голос биатлона» посоветовал отечественным биатлонистам прислушиваться к своему организму.

«В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации. Когда ты можешь чувствовать свой организм на сто процентов, то результат приходит. А к Олимпиаде готовился так, как подсказывал организм. Надо сегодня побегать кросс или надо отдохнуть — что мне организм подсказывал, то я и делал. План всегда существует, но без корректив ничего не будет», — сказал Большунов.

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые). Биатлонистам удалось завоевать всего четыре медали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Большунов получит государственную награду.