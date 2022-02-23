Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Зеленский объявил призыв резервистов, чтобы доукомплектовать армию Украины 00:58
Гребенкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена 00:43
Путин поздравил россиян с 23 февраля и назвал важнейшую государственную задачу 00:41
Путин заявил о непростой международной ситуации и опасной активности НАТО 00:41
Зеленский объявил налоговые каникулы 00:31
В ФИФА прокомментировали информацию о возможном переносе матча Россия-Польша 00:20
Зеленский заявил, что готов положить конец войне 00:19
Байден заявил о решении перебросить военных в Прибалтику из других стран... 00:17
ЦСКА попал под санкции Минфина США 00:14
Минфин США перечислил попавших под антироссийские санкции 00:03
Бесплатная ставка 2000 р.

Большунов дал совет отечественным биатлонистам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

Российский лыжник Александр Большунов в подкасте «Голос биатлона» посоветовал отечественным биатлонистам прислушиваться к своему организму.

«В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации. Когда ты можешь чувствовать свой организм на сто процентов, то результат приходит. А к Олимпиаде готовился так, как подсказывал организм. Надо сегодня побегать кросс или надо отдохнуть — что мне организм подсказывал, то я и делал. План всегда существует, но без корректив ничего не будет», — сказал Большунов.

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые). Биатлонистам удалось завоевать всего четыре медали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Большунов получит государственную награду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть