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ЦСКА попал под санкции Минфина США

Спонсор ЦСКА ВЭБ вошел в санкционный список Минфина США

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство финансов США вело санкций в отношении ряда российских компаний. В этот список вошла государственная корпорация развития ВЭБ, которая является спонсором футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов США.

«ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ имеет решающее значение для российского оборонного сектора. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от финансовой системы США», — сказано в сообщении.

Стоит также отметить, что активы ВЭБ, которые находятся под юрисдикцией США, будут заморожены.

ВЭБ стал спонсором ЦСКА в 2019 году. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба. ВЭБ спас ЦСКА от экономического кризиса, переведя многомиллионный долг за строительство стадиона в акции.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца из «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, как санкции Великобритании повлияют на его команду.

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Футбол. Чемпионат России
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