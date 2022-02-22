Туктамышева заявила, что не смогла бы работать в системе Тутберидзе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, а просто строгость — быть строгим тренером, которого уважают, слушают и любят. Но, зная себя, я бы в такой системе, наверное, не смогла работать. Люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером и со мной советуются. Алексей Николаевич Мишин никогда на меня не кричал», — сказала Туктамышева в YouTube-каналу «Редакция».

Глава МОУ Томас Бах, комментируя разговор Тутберидзе с Камилой Валиевой после ее провала в произвольной программе, из-за которого спортсменка опустилась с первого места на четвертое. заявил, что не понимает, «как можно быть настолько холодным по отношению к этой девочке».

Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от слов Баха. А Валиева после возвращения в Москву написала в Instagram, что со своими тренерами чувствует себя «защищенной и способной пройти любые испытания».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается и на данный момент не исключен сценарий, при котором Россию лишат золотой медали в командном турнире.

Ранее Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022.