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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Слуцкая рассказала о допинге у Валиевой

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Если ты не умеешь прыгать, то ты хоть объешься этого допинга. Вот если я дам вам допинг, вы же не сможете выйти и прыгнуть на коньках? Поэтому если ты не умеешь прыгать и в тебе не заложены правильная техника и все остальное, то ты, приняв допинг, не станешь как Валиева. Ты будешь как корова на льду», — сказала Слуцкая YouTube-каналу «Редакция».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается и на данный момент не исключен сценарий, при котором Россию лишат золотой медали в командном турнире.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022.

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