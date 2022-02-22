Слуцкая рассказала о допинге у Валиевой

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Если ты не умеешь прыгать, то ты хоть объешься этого допинга. Вот если я дам вам допинг, вы же не сможете выйти и прыгнуть на коньках? Поэтому если ты не умеешь прыгать и в тебе не заложены правильная техника и все остальное, то ты, приняв допинг, не станешь как Валиева. Ты будешь как корова на льду», — сказала Слуцкая YouTube-каналу «Редакция».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается и на данный момент не исключен сценарий, при котором Россию лишат золотой медали в командном турнире.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022.