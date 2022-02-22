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Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира–2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как поддержала Камилу Валиеву после скандала на Олимпийских играх в Пекине. Туктамышева, напомним, не прошла отбор в олимпийскую команду.

«С Сашей Трусовой мы не так близко общаемся, я могу ее только поздравить. А с Камилой мы немного пообщались. Я выразила ей слова поддержки и не стала больше беспокоить другими вопросами, потому что и так понимаю, как ей тяжело сейчас. Она мне сказала, что все нормально, отдыхает немножко сейчас», — сказала Туктамышева в YouTube-каналу «Редакция».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается и на данный момент не исключен сценарий, при котором Россию лишат золотой медали в командном турнире.

Ранее Валиева опубликовала первый пост в Instagram после Олимпиады.

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