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Вероника Степанова: золото Олимпиады — титул, о котором я уже забыла

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Aaron Favila/AP

21-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что мотивировало ее принять участие в чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет, который стартовал в норвежском Линге.

«Мне необходимо соревноваться и мне нравится соревноваться. Олимпийское золото для меня просто титул, титул, о котором я уже забыла. Я должна думать о том, как и что я могу выиграть в будущем», — приводит слова Степановой SVT.

Напомним, что россиянки в эстафете стали обладателями золотых наград, а немецкие спортсменки финишировали вторыми, проиграв 18,2 секунды. Третье место заняли представительницы Швеции.

После третьего этапа россиянки уступали пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя российская лыжница Вероника Степанова обогнала соперницу из Германии и принесла нашей стране золотую медаль. Таким образом она побила рекорд Юлии Чепаловой, став самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Играх.

Ранее Степанова резко ответила шведскому журналисту.

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