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Испанская фигуристка попалась на допинге на ОИ в Пекине

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РИА Новости

Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA).

В пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Клостебол включен в список анаболических андрогенных стероидов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Дело Баркеро передадут в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

Положительную допинг-пробу спортсменка сдала во время соревнований, 18 февраля.

Спортсменка получила всю необходимую информацию. Она имеет право запросить анализ пробы Б.

На Олимпийских играх Лаура Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11-е место.

Напомним, что во время Олимпийских игр – 2022 появилась информация о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее серебряная призерка чемпионата мира 1993 года по легкой атлетике Иоланда Чен высказалась о деле 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

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