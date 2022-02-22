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Журова: российские фигуристы выступили на Олимпиаде не хуже лыжников

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о причинах успеха российских лыжников на Олимпиаде в Пекине. Всего российские лыжники выиграли в в Китае 11 олимпийских наград.

«Фигурное катание у нас все-таки тоже успешно: там пять дисциплин, а в лыжах – 12. И если говорить относительно, в процентном соотношении, то фигуристы выступили наравне с лыжниками. Но надо понимать, что эти достижения связаны еще и с тем, что у нас такие гениальные спортсмены, которым нет равных в мире. И Саша Большунов, и наши девочки – все три, я бы сказала, – и отличные команды. И еще хорошая скамейка запасных и в том, и в другом виде спорта. Это вопрос резерва, выстраивания, подготовки со стороны федераций. На прошлой Олимпиаде у нас не было золота в лыжах – но сделали выводы, не стали посыпать голову пеплом. Разве серебряные и бронзовые медали – это не успех? Конечно, успех! Если есть медаль любого достоинства, это говорит о том, что есть уровень. Надо обязательно поддерживать и развивать вид спорта, потому что есть перспективы. И была проделана правильная работа. У Елены Вяльбе надо учиться, как организовывать процесс.

Система бьет класс, как говорят. Когда есть система, тогда все работает. А когда есть непонимание, есть разлад в коллективе, это приводит к несколько другим результатам. Почему все стремятся к Тутберидзе? Потому что есть система. В Петербурге идут к Мишину с Москвиной, здесь – к Этери. Я сочувствую тем же биатлонистам, потому что у них была чехарда и президентов, и тренеров. Спортсмены не успевают привыкнуть, а хотя бы один олимпийский цикл должны работать одни и те же люди – если, конечно, не будет форс-мажора», — сказала Журова «Газете.Ru».

На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сравнил Александра Большунова с Пушкиным.

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