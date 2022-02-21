Австрийский лыжник рассказал, как допинг влиял на его результаты

Дисквалифицированный за допинг австрийский лыжник Макс Хауке рассказал, как переливания крови позволяли улучшать его результаты. Его слова передает Dagbladet.

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше. Мне очень хотелось достичь успеха на домашнем этапе Кубка мира. Я думал, что многие мои конкуренты принимают допинг, поэтому решил тоже принять его, чтобы добиться более высоких результатов», — сказал Хауке.

На Кубке мира Хауке дебютировал в 2012 году. Всего Хауке дважды попадал в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, оба в командном спринте. Лучшим достижением Хауке в общем итоговом зачете Кубка мира является 131-е место в сезоне 2013/14. На Олимпиаде в Сочи занял 46-е место в спринте, 16-е место в командном спринте и 57-е место в гонке на 15 км классическим стилем.

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