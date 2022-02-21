В Госдуме назвали вбросом слова американской фигуристки о допинге у россиянок

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал рассказ американской фигуристки Полины Эдмундс о том, как в 2013 году в ее присутствии фигуристки из России принимали из бутылочек с пипетками некое неустановленное вещество.

На фоне допингового дела Камилы Валиевой Эдмундс также призвала проверить на допинг других учениц Этери Тутберидзе. Свищев посоветовал спортсменке быть осмотрительнее в словах и назвал это вбросом.

«Мне кажется, эта американка должна быть немного поумней в своих высказываниях. Если бы было что-то подозрительное, то, наверное, вряд ли бы наши спортсменки при американке это принимали. Во-вторых, конечно, будет огромное количество вбросов и подобной информации. Мы это проходили и в других видах спорта — к сожалению, это будет происходить, пока не успокоится международная ситуация, пока люди не устанут от постоянной головной боли. Пока Россия является сильным и независимым государством, это будет происходить.

К сожалению, будут и американцы, и канадцы появляться, и британцы, может, еще кто-то. Те люди, которым не нравится, что Россия сильна в фигурном катании, в других видах спорта, будут подозревать нас в чем-то, упрекать, возможны провокации. Увы, это наша жизнь, к которой мы уже привыкли», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее почетный президент ОКР Александр Жуков оценил перспективы фигуристки Кмаилы Валиевой вновь побороться за олимпийское золото.