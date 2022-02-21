Нурмагомедов рассказал о проблемах с визами из-за «политической суеты»

Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах бойцов своей команды.

По его словам, большинство спортсменов в настоящий момент испытывают трудности с оформлением необходимых документов из-за нестабильной политической обстановки.

«В связи с политической суетой очень тяжело с визами. У Зубайры Тухугова та же проблема, что у Абубакара Нурмагомедова. Проблемы с визами. Умару Нурмагомедову должны уже одобрить. Если все будет хорошо, Тухугов может в апреле подраться.

Я не видел Умара полтора месяцев. Скоро он должен будет получить визу, за 10-11 дней до боя он должен быть здесь. Он, как правило, гоняет 8-9 килограмм. В этот раз он много гонять не будет, так как в этот раз UFC предложили провести в полулегком весе», — заявил Хабиб в прямом эфире в Instagram.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 42 турнира.

Ранее Алджамейн Стерлинг в своем Twitter ответил подписчику, который спросил его про возможное употребление допинга экс-обладателя пояса промоушена Хабиба Нурмагомедова.