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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинский боксер о бое с россиянином: меня обокрали, будем подавать апелляцию

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Украинский боксер Зоравор Петросян в своем Instagram заявил, что будет оспаривать судейское решение по результатам его поединка с россиянином Иваном Козловским.

«Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! К моему сопернику претензий никаких не имею, он достойный парень, и он сам сказал «что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили», — написал Петросян.

19 февраля в рамках турнира WBC Asia в титульном поединке украинский боксер Зоравор Петросян сошелся с отечественным спортсменом Иваном Козловским. Большую часть боя Петросян действовал «первым номером» и активно оказывал давление. Благодаря этому российский боец получил рассечение глаза.

По результатам 10-ти раундов решением судей победу одержал Козловский. Этот результат позволил россиянину защитить свой титул чемпиона в суперлегком весе.

Для Петросяна это поражение стало лишь вторым в карьере: в прошлом году он проиграл еще одному боксеру из России - Эльнуру Самедову.

Ранее Владимир Минеев заявил, что не разделяет украинскую и российскую школу бокса.

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