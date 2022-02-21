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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Хабиб рассказал, как обострение политической ситуации в мире повиляло на его лигу

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире своего Instagram рассказал о проблемах, которые возникли у его бойцов из-за политической суеты.

«В связи с политической суетой очень тяжело с визами. У Зубайры Тухугова та же проблема, что у Абубакара Нурмагомедова. Проблемы с визами. Умару Нурмагомедову должны уже одобрить. Если все будет хорошо, Тухугов может в апреле подраться», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 42 турнира.

Ранее сообщалось, что бойцу Хамзату Чимаеву отказали во въезде в США из-за проблем с визой.

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