Джокович готов первым поздравить Медведева, когда он станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем отношении к тому, что россиянин Даниил Медведев может сместить его с первого места рейтинга лучших теннисистов мира.

«Я не в курсе всех раскладов, но в любом случае Медведев заслуживает стать №1. И когда-нибудь это точно произойдет. Если на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — приводит слова Джоковича Twitter журналистки Рим Абдулей.

Напомним, что Джокович не смог принять участие в прошедшем в январе Australian Open из-за отсутствия медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована, а сам спортсмен был вынужден покинуть территорию Австралии.

В результате отсутствия серба одним из главных претендентов на победу назывался Даниил Медведев. Ему удалось добраться до финала, где он в упорной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

На данный момент Джокович занимает первую строчку рейтинга лучших теннисистов по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На второй позиции располагается Даниил Медведев. Он отстает от серба на 1240 очков.

Ранее Андрей Рублев, который в паре вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграл турнир в Марселе, высказался об отношениях между странами.