Теннисист Рублев об украинцах: все мы вместе в это время

Российский теннисист Андрей Рублев, который в паре вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграл турнир в Марселе, высказался об отношениях между странами.

«Мы нормальные люди. Мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. В конце концов, все мы вместе в это время», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В финальном матче Рублев и Молчанов обыграли японско-южноафриканскую пару Бен Маклахлан/Равен Класен. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 прошли с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос немецкого журналиста о напряженных отношениях между Россией и Украиной.