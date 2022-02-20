Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Джонсон заявил Макрону, что «обязательства» Путина говорят о готовности... 00:07
Эдмундс: возникают вопросы в отношении других подопечных Тутберидзе 00:07
Россиянам рассказали, сколько стоит стать видеоблогером 00:00
Байден провел заседание совета нацбезопасности по Украине 20.02.2022, 23:57
Захарова поинтересовалась, передавали ли США сообщения о терактах... 20.02.2022, 23:52
Капитан сборной России по хоккею: я кайфовал на Олимпиаде 20.02.2022, 23:51
На Украине предложили разместить американские войска на своей... 20.02.2022, 23:49
Роднина считает, что Трусовой не хватает женского катания 20.02.2022, 23:40
В Минобороны РФ отреагировали на сообщение CBS... 20.02.2022, 23:28
В ОБСЕ зафиксировали рост числа обстрелов Донбасса 20.02.2022, 23:27
Бесплатная ставка 2000 р.

Теннисист Рублев об украинцах: все мы вместе в это время

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Open 13 Provence/Twitter

Российский теннисист Андрей Рублев, который в паре вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграл турнир в Марселе, высказался об отношениях между странами.

«Мы нормальные люди. Мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. В конце концов, все мы вместе в это время», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В финальном матче Рублев и Молчанов обыграли японско-южноафриканскую пару Бен Маклахлан/Равен Класен. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 прошли с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос немецкого журналиста о напряженных отношениях между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть