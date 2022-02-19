Константин Цзю отреагировал на новость о его возможном бое с Макгрегором

Боксер Константин Цзю прокомментировал информацию о том, что он может провести поединок против ирландца Конора Макгрегора, передают «Известия».

О возможности поединка сказал промоутер Владимир Хрюнов на пресс-конференции. Цзю также в это время присутствовал на мероприятии.

«У вас денег не хватит. Также вам придется договориться поговорить с моей мамой. Потом с папой и с женой», — сказал Цзю.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил высокий уровень вех своих соперников, подчеркнув хорошую психологическую подготовку ирландского бойца Конора Макгрегора.