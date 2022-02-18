Колумбиец Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Колумбийский полузащитник будет выступать за армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Также Карраскаль защищает цвета молодежной сборной Колумбии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в €6,2 млн.

Хорхе, ты дома! #ЦСКА и Ривер Плейт завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22https://t.co/ZCbolOw7Qv pic.twitter.com/9eS1QazoJ5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провел 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнерам. Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Ранее СМИ сообщили о предстоящем переходе Карраскаля в ЦСКА.