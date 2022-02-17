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«Зенит» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 1/16 Лиги Европы

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РИА Новости

«Зенит» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 1/16 плей-офф Лиги Европы со счетом 2:3.

Счет в матче на восьмой минуте открыл полузащитник испанского клуба Гвидо Родригес. На 18-й минуте Виллиан Жозе удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сократил отставание до минимума. А на 28-й минуте бразилец Малком сравнял счет. В концовке первого тайма хавбек «Бетиса» Андрес Гуардадо вывел свою команду вперед.

«Газета.RU» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 24 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

«Бетис» в чемпионате Испании после 24 туров занимает третье место, набрав 43 очка.

«Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 18 туров идет на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 38 баллов.

Ранее народный артист РСФСР, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский заявил, что готов сбрить усы, если клуб одержит победу в Лиге Европы.

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Футбол. Лига Европы
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