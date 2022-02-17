Чемпионка СССР объяснила, почему поднятие ценза не направлено против российских фигуристок

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам Асмик Варданян объяснила, почему повышение возрастного ценза с 15 до 17 лет не направлено против российских фигуристок.

«Я ни в коей мере не считаю, что Международный союз конькобежцев (ISU) таким образом пытается остановить наших девочек. Он лишь дает возможность тем спортсменкам, которые могли бы проявить себя в более зрелом возрасте, остаться в фигурном катании. Это не делается в пику нашим фигуристкам.

30 с лишним лет назад мне пришлось закончить с фигурным катанием, потому что за мной пришли более молодые спортсменки. А если бы этот процесс происходил более постепенно, то я смогла бы кататься намного дольше.

Но увы — все разводили руками и говорили: «Ну простите. Как бы красиво вы ни катались и ни вращались, у вас нет того прыжкового арсенала, который должен быть сейчас». Та же проблема сохраняется через многие-многие годы.

Я могу сказать о Лизе Туктамышевой, Каролине Костнер, Марии Бутырской, что это женское фигурное катание. И надо различать женское и юношеское катание — тогда мы совершенно четко будем понимать, на кого смотрим и кого тренируем», — сказала Варданян «Газете.Ru».

Ранее Асмик Варданян объяснила, почему повышение возрастного ценза до 17 лет спасет фигурное катание.