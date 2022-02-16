Овечкин оформил дубль в матче против «Нэшвилла»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

В составе победителей, кроме капитана по голу забили Джо Снивли и Ник Дженсен. Благодаря своим голам 36-летний россиянин прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть встреч. У «Нэшвилла» шайбу забросил Майкл Маккэррон.

Alex Ovechkin. From the office. On the power play.



*insert Leo DiCaprio pointing at the TV meme* pic.twitter.com/F09jlBEdEH — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) February 16, 2022

Alex Ovechkin. From the office. On the power play.



*insert Leo DiCaprio pointing at the TV meme* pic.twitter.com/F09jlBEdEH — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) February 16, 2022

Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23:39, сделал результативную передачу и закончил матч с коэффициентом полезности «+3». Нападающий Евгений Кузнецов провел на льду 17:08, у него «+1». Голкипер Илья Самсонов отразил 33 броска из 34.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

Голы: 0:1 — Снивли (Шири, Орлов) — 4.17;

1:1 — Маккэррон (Йози, Фаббро) — 42.43;

1:2 — Дженсен (Хэтэуэй, Хагелин) — 43.27;

1:3 — Овечкин (Карлсон, Уилсон) — 44.33;

1:4 — Овечкин — 58.37.

Ранее Татьяна Овечкина, мама игрока Александра Овечкина, высказалась о погоне сына за рекордом Уэйна Гретцки.