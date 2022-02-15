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Мама Овечкина: хватит хвалить Сашу

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Официальный сайт НХЛ

Татьяна Овечкина, мама игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о погоне сына за рекордом Уэйна Гретцки, передает Sport24.

«Надо закончить разговоры про Гретцки. Да, хороший был игрок, но и у нас тоже такие были. Дайте Сашке спокойно поиграть, хватит хвалить его», — сказала Татьяна Овечкина.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об особенностях поведения Александра Овечкина, которые помогают ему по сей день выходить на лед.

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Хоккей. НХЛ
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