Российская участница Олимпийских игр: допинг-контроль — это такое дно

Российская пятиборка Ульяна Баташова, которая участвовала в Олимпийских играх 2020 года, поделилась мнением о допинг-контроле на соревнованиях.

«Допинг-контроль — это такое дно. Как мы его проходим, все это унизительно. Непонятно, кто проверяет пробы и как это контролируется. Никогда не была уверена, что на любом этапе проверки не могут ничего подсунуть», — написала Баташова в сториз Instagram.

Напомним, на Олимпиаде 2022 года случился допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

Ранее в Москве появились баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.