Полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа мечтает открыть детский дом в России.

«Теперь я играю в Германии, так что новая мечта – выигрывать титулы и получить свой шанс в сборной России. Вне футбола? Как можно больше оберегать детей, которые растут без родителей. Развивать свой детский дом в Камеруне и открыть еще один в России. Хочу, чтобы дети всего мира улыбались», — передает слова Ондуа «Чемпионат».

Футболист родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию. Здесь он прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи». В 2021 году он стал игроком немецкого клуба «Ганновер», который выступает во второй Бундеслиге.

Ондуа имеет двойное гражданство и уже вызывался в сборную Камеруна. Однако не провел ни одного официального матча и надеется получить предложение от России, чтобы выступать за ее национальную команду.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России Ари перешел в «Атлетико Сеаренсе», он является главным спонсором этой команды.