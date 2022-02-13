Стерлинг ответил на вопрос о допинге у Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в своем Twitter ответил подписчику, который спросил его про возможное употребление допинга экс-обладателя пояса промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, что Нурмагомедов был чист. Лично мое мнение, что он придерживался правил», – написал Стерлинг.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи болевым приемом. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее российский рэпер Дмитрий Бамберг, который выступает под псевдонимом Shokk, высказался о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова.