Уругвайский защитник рассказал о желании купить российский автомобиль

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о любви к ретроавтомобилям. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне нравятся ретровещи: часы, мебель, музыка и, конечно, машины. Когда осознаю, что сажусь в автомобиль, которому 50 или 70 лет, то получаю истинное наслаждение. Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей. Перевезу ли одну из них в Россию? Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро», — сказал футболист.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в меми встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лаксальта составляет €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Норвич Сити» Матиаса Норманна неизвестные прямо из машины украли сумки с документами.