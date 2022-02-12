Туктамышева рассказала, почему она хочет встречаться с человеком не из мира спорта

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не хочет романтических отношений с человеком из мира спорта.

«Я встречалась с человеком только из мира спорта. Это было легко. Не со спортсменом, наверное, было бы тяжелее, но интереснее. Всегда сводилась тема к фигурному катанию. Хочется какого-то разнообразия», — сказала Туктамышева на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Туктамышева пять лет встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным. Пара рассталась в 2020 году.

25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65), а на третьей строчке расположилась Анна Щербакова (239,56).

Елизавета Туктамышева после короткой программы занимала седьмое место и по результатам второго соревновательного дня завершила свое выступление на этой же позиции.

Ранее Туктамышева поделилась секретом хорошего выходного дня.