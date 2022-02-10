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Экс-защитник «Ростова»: в Европе пьют больше и крепче, чем в России

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«РИА Новости»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, выступавший за «Краснодар», казанский «Рубин» и «Ростов», высказался о стереотипах относительно россиян.

«Стереотипы про русских? Я слышал до переезда в Россию, что тут по улицам гуляют медведи, а рядом люди пьют водку. Однако, к сожалению, ничего такого не видел (смеется). Русская водка? Не пробовал, больше люблю пиво», — приводит слова Сигурдссона Sport24.

За «Ростов» исландец провел 53 матча, в составе «Краснодара» у него 86 матчей, в «Рубине» защитник выходил на поле 13 раз.

Также за свою карьеру он выступал за исландский «Филкир», шведский «Гетеборг» и датский «Копенгаген».

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на комментарии болельщиков о сходстве с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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Футбол. Чемпионат России
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